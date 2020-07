Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est mal embarqué pour ce joueur du Real Madrid !

Publié le 30 juillet 2020 à 21h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Sergio Reguilon pourrait finalement rester au FC Séville, club dans lequel il évolue depuis une année. Un scénario qui pourrait satisfaire le Real Madrid, à quelques conditions...

Cet été, le Real Madrid veut vendre pour alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses, et cela pourrait arranger les affaires du PSG. Alors que Sergio Reguilon figurerait sur la liste des transferts, Leonardo serait sur les traces du latéral gauche espagnol d'après les informations divulguées par AS cette semaine. Il faut dire que le joueur de 23 ans s'est montré convaincant cette saison au FC Séville, club qu'il a rejoint l'année dernière en prêt. Mais le PSG pourrait avoir du mal à boucler ce dossier.

Plusieurs obstacles pour le PSG dans le dossier Reguilon