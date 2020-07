Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour le PSG avec cette piste de Ligue 1 ?

Publié le 30 juillet 2020 à 16h45 par Th.B.

Le PSG, comme le10sport.com vous le révélait en février dernier, s’intéresse au profil de Gabriel dans le cadre de la succession de Thiago Silva. Et l’intérêt du club de la capitale semble toujours être d’actualité pour le défenseur du LOSC plus sûr de rien concernant son avenir.

En plus du milieu de terrain, secteur dans lequel Leonardo attendrait une voire deux recrues cet été, la charnière centrale pourrait bien être l’un des chantiers importants du directeur sportif du PSG lors de ce mercato. En effet, Thiago Silva devrait sauf énorme retournement de situation quitter le PSG à l’issue de son contrat fin août. Le capitaine brésilien du club parisien laissera un vide que Leonardo s’efforcerait de combler. Le 15 février dernier, le10sport.com vous dévoilait en exclusivité un intérêt du PSG pour Gabriel. Le défenseur du LOSC a depuis été annoncé très proche de la Premier League et particulièrement d’Everton et de Chelsea. La donne aurait cependant changé à cause… du Covid-19 !

Everton plus dans le coup, l’occasion de frapper pour le PSG ?