Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane devra lâcher 50M€ pour ce crack !

Publié le 31 juillet 2020 à 0h30 par La rédaction

Désireux de renforcer son équipe au milieu de terrain et dans le secteur offensif, Zinedine Zidane ciblerait plusieurs cracks européens qui pourrait s’intégrer facilement au Real Madrid. Et pour l’un d’entre eux, Zizou risque de devoir lâcher pas moins de 50M€…

Zinedine Zidane travaille d’arrache-pied sur son mercato. Outre la vaste opération de dégraissage de son effectif prévue par le coach merengue et son président, d’importantes arrivées pourraient être préparées par le Real Madrid, qui cherche donc à se renforcer dans plusieurs compartiments du jeu avec de jeunes joueurs prometteurs. Nicolo Zaniolo est l’un d’entre eux, alors que la Roma, en grande difficulté financière, tente de faire tout pour le garder. Et pour tenter de l’attirer, Zinedine Zidane va devoir employer les grands moyens…

50M€ pour Zaniolo, l’Inter laisse tomber