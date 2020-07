Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une issue déjà connue pour cette piste de Zidane ?

Publié le 29 juillet 2020 à 22h30 par A.C.

Zinedine Zidane et le Real Madrid vont devoir se faire une raison pour Nicolo Zaniolo, jeune talent de l’AS Roma.

Pour renforcer son équipe cet été, Zinedine Zidane regarde aussi en Serie A. La presse italienne a en effet évoqué un intérêt prononcé du Real Madrid pour Nicolo Zaniolo, considéré comme l’un des plus grands talents du football italien. Les Madrilènes ne sont pas seuls, puisque la Juventus, Tottenham et l’Inter le suivraient de près. Des problèmes avec son entraineur et ses coéquipiers de l’AS Roma laissaient penser à un possible départ de Zaniolo cet été, mais les choses semblent avoir radicalement changé.

Zaniolo est « invendable » pour la Roma