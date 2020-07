Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, de l’histoire ancienne pour Neymar ?

Publié le 31 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Un temps désireux de retrouver ses anciens coéquipiers au FC Barcelone, Neymar ne pousserait plus pour quitter le PSG, bien au contraire.

Et si l’idylle entre Neymar et Barcelone était close ? L’été dernier, alors que le Covid-19 n’était pas là pour faire des ravages dans les caisses des clubs, le FC Barcelone n’est pas parvenu à offrir un deal assez intéressant pour que le PSG décide de céder la star auriverde. Alors inutile de préciser que les chances de voir Neymar débarquer en Catalogne cet été sont limitées, voire nulles en l'état actuel des choses. D’autant plus que contrairement au dernier mercato estival, le Brésilien ne serait plus du tout dans le même état d’esprit.

Neymar bien à Paris