Mercato - Barcelone : Le Barça a lancé son offensive pour un compatriote de Neymar !

Le FC Barcelone serait intéressé par Willian et lui aurait proposé un contrat de trois ans. Le club catalan devra néanmoins affronter la concurrence de l’Inter Miami, mais aussi de Chelsea qui chercherait à le conserver.

Arrivé en 2013 à Chelsea, Willian pourrait bien quitter le club anglais lors de ce mercato estival. Le Brésilien voit en effet son contrat arriver à échéance le 30 août prochain et plusieurs équipes auraient coché son nom. Interrogé sur l’avenir du joueur de 31 ans, son agent Kia Joorabchian avait indiqué qu’il disposait de plusieurs offres : « Il a deux offres concrètes de clubs de Premier League sur la table, il a une offre de MLS qui est très importante, et il a deux autres offres en Europe. Willian est donc dans une très bonne position et il va prendre sa décision après le dernier match de la saison ». Et l’identité de ces clubs a été dévoilée par Sky Sports .

Le FC Barcelone est passé à l'action pour Willian