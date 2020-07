Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite de Zidane annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 31 juillet 2020 à 13h00 par La rédaction

Après un prêt concluant à Majorque, Takefusa Kubo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le jeune joueur du Real Madrid a fait le point sur sa situation.

C’est un des grands espoirs du football mondial. À seulement 19 ans, Takefusa Kubo est l’une des pépites du Real Madrid. Promis à un bel avenir, le Japonais était prêté cette année à Majorque où il a réalisé une bonne saison. Toutefois, il devrait repartir pour un prêt d’un an puisqu'il serait suivi par le FC Séville, l’Ajax ou encore le Betis Séville. Aux dernières nouvelles, Takefusa Kubo se rapprocherait du FC Séville qui présente l’atout de jouer la Ligue des Champions. Un départ qui lui permettra d’accumuler de l’expérience et du temps de jeu avant de pouvoir réaliser son objectif numéro 1 dans le futur : s'imposer au Real Madrid avec Zinedine Zidane.

« Mon objectif était de jouer pour le Real Madrid »