Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Alaba !

Publié le 31 juillet 2020 à 9h45 par D.M.

Président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge a indiqué que David Alaba pourrait terminer sa carrière en Bavière. Une déclaration qui arrive dans un contexte délicat pour le club allemand qui n’arrive pas à trouver un accord avec le joueur courtisé par de nombreuses équipes dont le PSG.

Sous contrat jusqu’en 2021, David Alaba fait l’objet de nombreuses spéculations. En effet, le Bayern Munich aurait entamé des discussions avec l’entourage du joueur et notamment son agent Pini Zahavi afin de rallonger son bail. Toutefois, tout ne se passerait pas comme prévu. Le clan Alaba réclamerait aux dirigeants bavarois un salaire de 20M€ par an. Une somme jugée excessive par le Bayern Munich qui aurait refusé les demandes de Pini Zahavi. L’agent israélien aurait alors mis en exergue l’intérêt de plusieurs clubs dont le PSG et Manchester City afin de mettre la pression sur les responsables allemands et tenter d’obtenir gain de cause. Malgré des négociations tendues, le président du Bayern Munich s’est montré confiant au moment d’évoquer l’avenir de David Alaba et a indiqué que le joueur autrichien pourrait bien terminer sa carrière en Bavière.

« David Alaba sait ce qu'il a à offrir au Bayern et nous savons ce que nous avons à offrir à David »