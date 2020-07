Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion importante à venir pour l’avenir de Mickaël Cuisance !

Publié le 31 juillet 2020 à 7h30 par T.M.

Dans les petits papiers de l’OM, Mickaël Cuisance devrait en savoir plus sur son avenir au Bayern Munich d’ici quelques semaines.

Malgré l’arrivée de Pape Gueye, André Villas-Boas chercherait toujours du renfort au milieu de terrain. Ainsi, selon les informations de L’Equipe , l’entraîneur de l’OM serait à fond sur Mickaël Cuisance, actuellement au Bayern Munich, notamment dans l’optique d’un départ de Morgan Sanson à pallier. Ainsi, alors que des contacts auraient déjà été initiés avec les Bavarois, le cas du Français devrait à nouveau être évoqué ce vendredi en marge du match amical entre les deux club. Cuisance acceptera-t-il de rejoindre l’OM pour la saison prochaine ? Une réponse pourrait bien intervenir vers la fin du mois d’août.

Rendez-vous après la Ligue des Champions !

Selon le quotidien sportif, l’avenir de Mickaël Cuisance serait notamment entre les mains d’Hans-Dieter Flick, entraîneur du Bayern Munich. Comptera-t-il sur lui la saison prochaine ? Le milieu de terrain de 20 ans devrait prochainement en savoir plus. En effet, il serait prévu que Cuisance rencontre son entraîneur à l’issue de la campagne en Ligue des Champions afin d’évoquer sa situation, son futur temps de jeu et par conséquent son avenir. Ce rendez-vous sera donc décisif pour l’ancien joueur de Mönchegladbach et du côté de l’OM, on devrait forcément être très attentif à ce qui en découlera.