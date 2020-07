Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud et Villas-Boas continuent leur pressing pour Mickaël Cuisance !

Publié le 30 juillet 2020

Courtisé l’hiver dernier par l’OM, Mickaël Cuisance est toujours dans le viseur des Phocéens. Et sur la Canebière, on continuerait le forcing pour le joueur du Bayern Munich.

A 20 ans, Mickaël Cuisance s’est mis en évidence durant la fin de saison du Bayern Munich en Bundesliga. Mais pourrait-il continuer sur cette lancée la saison prochaine avec la concurrence au sein du club bavarois ? Face ce dilemme, plusieurs clubs de Ligue 1 et notamment l'OM veulent sauter sur l’occasion pour convaincre le Français. Dernièrement, Le 10 Sport vous révélait ainsi qu’André Villas-Boas avait repris le flambeau d’Andoni Zubizarreta, qui avait ouvert le dossier Cuisance l’hiver dernier, afin de tenter d’attirer le milieu de terrain d’Hans-Dieter Flick sur la Canebière cet été. Et si le Bavarois avait dernièrement refroidi l’intérêt de l’OM, André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud ne perdraient pas espoir.

De nouvelles discussions à venir ?