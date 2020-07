Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Inter Milan, avenir… Ces nouvelles révélations sur le feuilleton Messi !

Publié le 30 juillet 2020 à 19h30 par T.M.

En Espagne, on a annoncé dernièrement que Lionel Messi avait mis en stand by les négociations pour sa prolongation au FC Barcelone. Depuis, ça ne cesse de bouger pour l’avenir de l’Argentin et de nouvelles informations ont été apportées ce jeudi.

Lionel Messi est actuellement au centre de toutes les discussions. En effet, l’avenir de l’Argentin est plus qu’incertain si l’on se méfie aux dernières rumeurs. Sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, La Pulga avait entamé les discussions pour prolonger son bail. Toutefois, agacé par le climat actuel autour du club catalan, le sextuple Ballon d’Or aurait mis en stand by ces négociations, jetant alors un froid sur la suite de son aventure au Barça, qu’il pourrait donc quitter libre l’été prochain. Forcément, aux abords du Camp Nou, on s’inquiète de voir Messi partir prochainement, mais de son côté, Josep Maria Bartomeu n’a pas vraiment peur. « Lionel Messi a expliqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait prendre sa retraite au FC Barcelone, et je n’ai pas le moindre doute quant au fait qu’il prolongera », lâchait dernièrement le président du FC Barcelone. Il n’empêche que les rumeurs sont nombreuses et depuis quelques jours, l’Italie s’enflamme notamment sur une arrivée de Lionel Messi à l’Inter Milan.

Un indice sur l’avenir de Messi ? Pas vraiment !

Ces dernières années, Lionel Messi a déjà été annoncé dans le viseur de l’Inter Milan. Cette fois pourrait-elle être la bonne ? De l’autre côté des Alpes, on s’est notamment enflammé sur ce scénario suite notamment à une information qui annonçait la prochaine acquisition d’une maison à Milan de Jorge Messi, père et agent de La Pulga. Il n’en fallait donc pas plus pour alimenter le feuilleton, bien qu’à l’Inter Milan, on a démenti une arrivée de Lionel Messi. D’ailleurs, selon les informations recueillies par Calciomercato.it , cette arrivée du père de Messi à Milan n’aurait aucune influence sur l’avenir de ce dernier. En effet, dans l’entourage de l’Argentin, on a tenu à souligner que Jorge Messi avait aussi des biens immobiliers à Londres, Miami ou encore Buenos Aires.

Lionel Messi sur le départ ?