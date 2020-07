Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie saoudite, Newcastle... La vente de l'OM bientôt relancée ?

Publié le 30 juillet 2020 à 18h30 par Bernard Colas

Longtemps associée au projet de rachat de l'OM présenté par Mohamed Ayachi Ajroudi, l'Arabie saoudite était jusqu'ici concentrée sur ses négociations pour prendre la tête de Newcastle. Mais coup de théâtre ce jeudi, le pays de Mohammed Ben Salmane a annoncé qu'il renonçait à ce projet. De quoi relancer l'avenir du club phocéen ? Analyse.

Si comme chaque été, les rumeurs de transferts enflamment les supporters, l'avenir de certains clubs est également au cœur de l'actualité cette année. En France, c'est la situation de l'Olympique de Marseille qui fait réagir depuis l'annonce de Mohamed Ayachi Ajroudi il y a un mois, associé à Mourad Boudjellal pour prendre les rênes du club phocéen. Si les deux hommes se sont montrés bavards, ils ont toutefois évité avec adresse l'origine des fonds qui proviennent « du Moyen-Orient » à en croire Boudjellal. Une sortie qui a nourri les fantasmes des supporters de l'OM, d'autant que le Franco-Tunisien a affiché de grosses ambitions en cas d'arrivée sur la Canebière. Très vite, l'ombre de l'Arabie saoudite a plané autour de ce projet, et les versions divergentes se sont multipliées sur le sujet, sachant que le pays de Mohammed Ben Salmane semblait focaliser sur le rachat de Newcastle. Cependant, la piste saoudienne pourrait rapidement refaire surface à Marseille...

Finalement, les Saoudiens tirent un trait sur Newcastle

En effet, après plusieurs mois de discussions pour mettre la main sur Newcastle, le fonds d'Investissement Public (PIF) saoudien a annoncé ce jeudi renoncer à ce projet alors qu'une offre d'achat d'environ 330M€ était jusqu'ici évoquée. « Avec une profonde reconnaissance pour la communauté de Newcastle et l'importance de son club de football, nous avons pris la décision de retirer notre intérêt à acquérir le Newcastle United Football Club. Nous le faisons avec regret, car nous étions enthousiastes et pleinement déterminés à investir dans la grande ville de Newcastle et pensons que nous aurions pu ramener le club à la hauteur de son histoire, de sa tradition et du mérite de ses fans », peut-on lire dans un communiqué dévoilé par Sky Sports . « L'absence de clarté sur les circonstances dans lesquelles la saison à venir démarrera et sur les normes qui seront imposées pour les matches, les entraînements et d'autres activités », justifie le PIF. Il faut dire que ce dossier était mal embarqué dès le début en raison de l'image de l'Arabie saoudite. Amnesty International et Hatice Cengiz, veuve de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien assassiné fin 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, avaient notamment pris position contre ce projet tout comme le Qatar, propriétaire de beIN SPORTS , en conflit avec l'Arabie saoudite. Le piratage de la chaîne sportive par BeoutQ , diffuseur pirate saoudien, avait été confirmé par l' Organisation mondiale du commerce et n'a pas joué en faveur du pays de Mohammed Ben Salmane (MBS). Richard Masters, président de la Premier League, avait d'ailleurs admis ces dernières semaines que ce dossier était « compliqué » à boucler. L'Arabie saoudite n'aura donc pas (encore ?) son club de football, de quoi braquer désormais les projecteurs sur l'OM.

L'OM, le plan B de Mohammed Ben Salmane ?