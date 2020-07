Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt n’a pas fini d’entendre parler d’Ajroudi…

Publié le 30 juillet 2020 à 11h15 par Th.B.

Déterminé à racheter l’OM bien que Frank McCourt ne semble concrètement pas intéressé à une vente du club phocéen, Mohamed Ayachi Ajroudi reviendrait à la charge même si le propriétaire de l’institution marseillaise repoussait une nouvelle fois ses avances.

Voici un feuilleton qui ne semble pas prêt de trouver son épilogue. Depuis la fin du mois de juin et la déclaration de Mourad Boudjellal au micro de RMC , le rachat de l’OM, via « des fonds du Moyen-Orient », est sur toutes les lèvres. Néanmoins, que ce soit le président Jacques-Henri Eyraud ou le propriétaire Frank McCourt, une vente de l’OM n’est certainement pas à l’ordre du jour. La semaine dernière, Olivier de Vilmorin, avocat de M. McCourt, faisait part à l’AFP « de manière formelle et définitive, de la réponse de (son) client : le club n’est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients » . Un message clair adressé à Mourad Boudjellal et à Mohamed Ayachi Ajroudi. De quoi calmer les ardeurs des deux hommes ? Certainement pas.

Recalé, pour mieux repartir, la détermination de fer d’Ajroudi