Kylian Mbappé : Deschamps en rajoute une couche sur son transfert du PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, Kylian Mbappé avait pris une grande décision pour sa carrière en décidant de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Un choix difficile à prendre, car le Français avait passé sept années à Paris, mais les avances répétées du géant espagnol ont fini par le faire plier. Un transfert sur lequel est d’ailleurs revenu Didier Deschamps ce dimanche.

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde et forcément ses moindres faits et gestes font parler dans le monde entier, et d’autant plus quand il s’agit d’un transfert. Ainsi, l’été dernier, le champion du monde a fait la Une de tous les journaux lorsqu’il a décidé de rejoindre le Real Madrid après sept longues années au PSG.

Kylian Mbappé a réussi son intégration

L’été dernier, alors qu’il était libre de tout contrat, Kylian Mbappé avait fait le choix de rejoindre le Real Madrid. Un choix osé mais naturel, car le Français rêvait de rejoindre le géant espagnol depuis qu’il était petit. Si ses premiers mois ont été un peu compliqués, l’attaquant semble aujourd’hui parfaitement acclimaté à sa nouvelle vie et il le prouve sur le terrain avec déjà 30 buts depuis le début de la saison.

« Son transfert à Madrid a amené beaucoup d’attentes »

Ce dimanche, Didier Deschamps est notamment revenu sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pour Téléfoot. Le sélectionneur de l’équipe de France estime que l’attaquant a su garder de très bonnes statistiques malgré la différence d’environnement entre le PSG et le Real Madrid. « Cette année n’a pas été linéaire, son transfert à Madrid a amené beaucoup d’attentes. Malgré tout, il continue d’avoir de très très bonnes statistiques. L’environnement Madrid, les joueurs, ce n’est pas ce qu’il avait pendant des années au PSG. » À noter que Kylian Mbappé pourrait croiser la route du PSG cette saison en Ligue des champions. Paris et Madrid pourraient se retrouver en demi-finale, si les hommes de Luis Enrique se qualifient face à Aston Villa et que ceux de Carlo Ancelotti en font de même face à Arsenal.