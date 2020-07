Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién prêt à retourner sa veste pour Coutinho ?

Publié le 30 juillet 2020 à 14h30 par Amadou Diawara mis à jour le 30 juillet 2020 à 14h38

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait poser ses valises à Arsenal cet été. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Mikel Arteta rêve de pouvoir compter sur le Brésilien la saison prochaine. Toutefois, si le départ de Philippe Coutinho ne se concrétisait pas, l'ancien de Liverpool serait prêt à rester au Barça et Quique Setién serait disposé à lui donner sa chance.

Philippe Coutinho ne faisait pas partie des plans du Barça cette saison. Dans cette optique, le milieu offensif brésilien a été prêté au Bayern. Malgré une option d'achat négociée avec le FC Barcelone, le club bavarois aurait décidé de ne pas la lever. Philippe Coutinho devrait donc retrouver l'écurie blaugrana cet été, mais pourrait prendre une toute nouvelle direction dans la foulée. Alors qu'il ne ferait pas l'unanimité au Barça, l'ancien de Liverpool pourrait faire son retour en Premier League. Philippe Coutinho n'aurait d'yeux que pour l'Angleterre en cas de départ et Kia Joorabchian, son agent, aurait sondé les clubs britanniques capable de s'attacher ses services. Et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le milieu de 28 ans pourrait atterrir à Arsenal. En effet, selon nos informations du 24 mai, Mikel Arteta rêve de recruter Philippe Coutinho et de l'attirer chez les Gunners . Et il serait en très bonne posture pour rafler la mise.

Coutinho disposé à rester au FC Barcelone

Comme l'a précisé Mundo Deportivo ce jeudi, le FC Barcelone ne souhaiterait récupérer que de l'argent pour Philippe Coutinho. Alors que le Barça réclamerait une somme proche de 80M€ pour son milieu offensif, Leicester, Everton et Newcastle sembleraient être mal embarqués sur ce dossier. En effet, Foxes , Toffees et Magpies auraient, tous, tenté une approche, mais celles-ci n'auraient pas convaincus et les négociations n'auraient pas vraiment avancé. Ainsi, Arsenal et Mikel Arteta seraient aujourd'hui les mieux placés en ce qui concerne Philippe Coutinho. Bien que les Gunners devraient avancer lentement.

Quique Setién prêt à tendre les bras à Coutinho ?