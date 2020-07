Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange Neymar-Griezmann serait toujours d’actualité !

Publié le 30 juillet 2020 à 17h15 par T.M.

Ayant toujours l’espoir, même infime, de faire revenir Neymar, le FC Barcelone penserait toujours à un échange avec Antoine Griezmann pour convaincre le PSG.

Avec des caisses vides, le FC Barcelone ne pourrait pas assumer le possible retour de Neymar. Après avoir tout fait pour quitter le PSG l’été dernier, le Brésilien doit finalement se résoudre à continuer avec le club de la capitale, où il se sent toutefois plus heureux que jamais comme Le 10 Sport vous l’a révélé. Pour les Blaugrana, les chances seraient désormais infimes dans ce dossier Neymar. Josep Maria Bartomeu, président du Barça, expliquait d’ailleurs dernièrement : « Maintenant nous prenons des décisions et si les joueurs ne viennent pas dans le cadre d’échanges de joueurs, il leur est très difficile de venir ».

Neymar contre Griezmann ?