Mercato - Barcelone : Une énorme surprise est bien envisageable pour Antoine Griezmann !

Publié le 30 juillet 2020 à 16h30 par T.M. mis à jour le 30 juillet 2020 à 16h32

Pour sa première saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann a éprouvé les plus grandes difficultés à trouver sa place. Et visiblement, rien ne serait à écarter pour l’avenir du champion du monde en Catalogne.

Après avoir essuyé le refus d’Antoine Griezmann en 2018, le FC Barcelone n’avait pas lâché l’affaire avec le champion du monde. Le club catalan est ainsi revenu à la charge l’été dernier et cette fois, cela a porté ses fruits. Obtenant l’accord du joueur de 29 ans, le Barça a ensuite levé sa clause libératoire, fixée à 120M€ par l’Atlético de Madrid. Avec Frenkie De Jong, Griezmann a été l’autre grosse recrue de l’été dernier au Camp Nou et les attentes étaient nombreuses, notamment en ce qui concerne son association avec Lionel Messi. Toutefois, pour le natif de Mâcon, le rêve a rapidement tourné au cauchemar à Barcelone. Pas forcément désiré par le vestiaire, qui souhaitait plutôt revoir Neymar, Antoine Griezmann a ensuite rencontré de grosses difficultés à trouver sa place sur le terrain, étant exilé sur le côté gauche à un poste où il ne peut pas faire parler toutes ses qualités. De quoi alors impacter sur ses performances et les socios n’ont pas manqué d’être déçus en voyant que l’ancien protégé de Diego Simeone ne répondait pas aux attentes. Il n’en fallait alors pas plus pour remettre son avenir au Barça en question un an seulement après son arrivée.

Le Barça a rassuré Griezmann…

Pour la reprise de la Liga suite à l’interruption provoquée par le coronavirus, Antoine Griezmann était attendu au tournant. Mais la situation n’avait pas changé pour le Français, qui s’est même retrouvé sur le banc de touche. Des choix de Quique Setien qui n’ont pas été compris par le joueur du FC Barcelone et son entourage, ce qui alors donné lieu à des explications entre le clan Griezmann et la direction blaugrana. Il y a quelques jours désormais, Maud Griezmann, soeur et agent de l’international français, s’est rendue en Catalogne pour demander des explications sur la situation d’Antoine Griezmann et en savoir plus sur son avenir. Malgré toutes les rumeurs qui sont apparues à propos d’un possible départ de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, le Barça aurait alors été très clair. En effet, les dirigeants barcelonais auraient fait savoir que le joueur de 29 ans n’était tout simplement pas à vendre et qu’on comptait bien évidemment sur lui pour la saison prochaine. De quoi mettre un terme au feuilleton ? Pas sûr !

… mais tout serait bien possible !