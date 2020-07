Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani devrait vivre un été compliqué !

Publié le 30 juillet 2020 à 15h30 par Thomas Bourseau

Parti du PSG, sans même finir la saison avec le club de la capitale, Edinson Cavani se retrouverait dans une position délicate concernant son prochain challenge, les options n’étant pas légion.

Edinson Cavani a effectué sept fructueuses années au PSG au cours desquelles il est parvenu à dépasser Pedro Miguel Pauleta et Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs du club. Cette saison, bien qu’il ait beaucoup moins joué à cause de pépins physiques et de la concurrence de Mauro Icardi, El Matador a même atteint la barre des 200 buts pour le PSG. Néanmoins, alors que le Covid-19 a décalé la fin de la saison, Cavani a décidé, à l’instar de Thomas Meunier qui a lui déjà signé un contrat avec le Borussia Dortmund, de ne pas prolonger pour deux mois avec le PSG. Ce qui signifie qu’il ne va pas être disponible pour Thomas Tuchel pour le sprint final de la Ligue des champions. Ce choix a-t-il était motivé par un accord avec un autre club ? Pas vraiment puisque l’Uruguayen ne semble toujours pas savoir de quoi son avenir sera fait. Le10sport.com vous a récemment révélé que le Bayern Munich était une possibilité pour Cavani, le club bavarois étant à la recherche d’une doublure à Robert Lewandowski. Néanmoins, et toujours selon nos informations, Wissam Ben Yedder est aussi un profil étudié. Une tendance d’ailleurs confirmée par Nice Matin ce jeudi. Quelles possibilités pour Edinson Cavani ? Elles ne seraient plus nombreuses.

Le Benfica a mis fin à tout suspense

Ces derniers jours, la rumeur Benfica Lisbonne a pris vachement d’ampleur dans la presse. La semaine dernière, son agent et frère Walter Guglielmone se serait même rendu dans la capitale portugaise afin de visiter les installations du dauphin de Porto de Liga NOS de la saison et pour discuter avec les dirigeants du Benfica. Néanmoins, au vu de toutes les informations divulguées dans la presse, le club portugais a tenu à mettre les choses au clair concernant son supposé intérêt pour l’ancien buteur du PSG. Par le biais d’un communiqué, le Benfica Lisbonne a mis fin au feuilleton Cavani dans la journée de mercredi. « Benfica dément plusieurs fausses informations véhiculées par divers organes de presse qui ont annoncé un intérêt du club pour divers joueurs sans aucun fondement Parmi ces informations, nous soulignons celle relatant une implication supposée du président Luis Felipe Vieira en vue de l’acquisition du joueur international uruguayen Edinson Cavani. Cette information est complètement fausse ». Une solution en moins donc pour l’entourage de l’Uruguayen alors que les routes menant à l’Inter Milan et à l’Atletico de Madrid seraient de l’histoire ancienne. Qu’en est-il de Leeds United ?

Du côté de Leeds, ce n’est pas vraiment mieux