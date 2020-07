Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte prêt à contrarier les plans de Leonardo ?

Publié le 30 juillet 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors que Leonardo cherche toujours à se renforcer au milieu de terrain pour la saison prochaine, le PSG a ciblé plusieurs profils, notamment quelques joueurs français. Cependant, Antonio Conte pourrait rapidement venir contrarier les plans du directeur sportif brésilien…

Leonardo ne chôme pas pour le mercato estival 2020. Comme révélé par le10sport.com , le directeur sportif du PSG travaille activement au recrutement d’un milieu de terrain, et les profils de Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer ou encore Lorenzo Pellegrini sont ciblés. Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Tanguy Ndombele (Tottenham) sont également évoqués comme faisant partie des pistes de Leonardo pour la saison prochaine, cependant un certain Antonio Conte pourrait bien chambouler tous les plans de Leonardo…

Conte prêt à tenter les coups Ndombele et Bakayoko ?