Mercato - PSG : Barcelone pourrait bien jouer un mauvais tour à Leonardo !

Publié le 31 juillet 2020 à 11h30 par La rédaction

A la recherche de nouveaux défenseurs pour renforcer le FC Barcelone la saison prochaine, Quique Setien prospecte le marché des transferts à la recherche du joueur idéal pour le Barça. Et il pourrait bien jouer un mauvais tour à Leonardo en ciblant plusieurs joueurs dans le viseur du PSG…

Ce mercato pourrait être déterminant pour Quique Setien. Déjà vivement critiqué en raison de la fin de saison du FC Barcelone, qui a laissé le Real Madrid s’envoler en tête de la Liga, l’ancien entraîneur du Bétis Séville est sur la sellette, alors que le Barça s’enfonce de plus en plus dans la crise. Désireux de renforcer à tous les postes, Setien ciblerait surtout des défenseurs pour la saison prochaine. Et l’entraîneur des Blaugrana ciblerait plusieurs joueurs du PSG pour cet été…

Juan Bernat ciblé ?

Ainsi, comme révélé par Mundo Deportivo , le Barça pourrait bien tenter de recruter Juan Bernat. L’international espagnol, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021, serait ciblé dans le cas d’un départ de Junior Firpo, pendant longtemps lié à un départ à l’Inter Milan cet été. Le Barça, qui ne souhaiterait pas dépenser trop d’argent pour recruter, aurait jeté son dévolu sur le latéral gauche espagnol, qui a l’avantage d’être très expérimenté au plus haut niveau, en plus d’être international. L’idée du Barça serait de trouver un accord peu onéreux cet été, ou encore de tenter un mouvement dès le mois de janvier afin de faire venir le latéral du PSG gratuitement l’année prochaine. Cependant, le dossier Bernat ne serait pas le seul lancé par le Barça qui pourrait embêter Leonardo…

David Alaba, la priorité du Barça ?