Mercato - Real Madrid : Un nouveau coup à la Raphaël Varane tenté par Zidane ?

Publié le 31 juillet 2020 à 10h00 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'AS Monaco, Benoit Badiashile aurait tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Pour arracher la pépite de 19 ans au club du Rocher, le coach du Real Madrid devrait débourser une somme comprise entre 35 et 40M€.

Alors qu'Eder Militao ne lui donne pas entière satisfaction, Zinedine Zidane envisagerait de recruter en défense central. Lors du dernier mercato estival, le coach du Real Madrid s'est attaché les services du défenseur brésilien. Arraché pour 50M€ au FC Porto, Eder Militao n'a pas vraiment rentabilisé le prix de son transfert lors de sa première saison. Ainsi, Zinedine Zidane pourrait s'attaquer à un autre défenseur central cet été. Et il semblerait qu'il ait déjà trouvé la perle rare : Benoit Badiashile.

Badiashile ciblé par le Real Madrid