Mercato - Real Madrid : Erling Haaland a déjà tranché !

Publié le 31 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Erling Haaland a clairement annoncé qu’il ne bougerait pas du Borussia Dortmund cet été.

Toujours en quête de nouveaux talents pour le Real Madrid, Zinedine Zidane avait tenté un joli coup l’été dernier en recrutant Luka Jovic pour 60M€, mais le buteur serbe n’a pas réussi à justifier un tel investissement au cours de la saison. Du coup, Jovic est annoncé sur le départ, et le Real Madrid serait en quête d’un nouveau buteur. Zidane pourra t-il compter sur Erling Haaland, lui qui apprécie beaucoup le profil du buteur du Borussia Dortmund ?

Haaland ne bougera pas du BVB