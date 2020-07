Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 30 juillet 2020 à 13h00 par G.d.S.S.

Brillant depuis son arrivée au Borussia Dortmund l’hiver dernier, Erling Haaland intéresserait beaucoup le Real Madrid. Mais le buteur norvégien indique qu’il ne bougera pas tout de suite…

Ces derniers mois, un vif intérêt du Real Madrid a été évoqué pour Erling Haaland, puisque Zinedine Zidane envisagerait d’attirer un nouveau buteur cet été au sein du club merengue avec le déception Luka Jovic. Toutefois, alors que le Borussia Dortmund a recruté Haaland seulement l’hiver dernier (20M€, en provenance du RB Salzbourg) et que son buteur est en pleine bourre, difficile pour le Real Madrid d’imaginer un transfert dès cet été. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

« Mon objectif, remporter des titres avec le BVB »