Mercato - PSG : C’est la guerre entre le Bayern Munich et David Alaba !

Publié le 30 juillet 2020 à 11h45 par T.M.

Alors que le Bayern Munich négocierait actuellement avec l’entourage de David Alaba pour une prolongation de contrat, ces discussions auraient viré à la guerre entre les deux parties.

A un de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, David Alaba ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Mais en Bavière, on ne voudrait pas voir partir l’Autrichien. Pour cela, des discussions auraient été lancées avec Pini Zahavi, qui gère les intérêts du joueur de 28 ans. Toutefois, cela ne se serait pas si bien passé que cela. En effet, selon les informations de Bild , le Bayern Munich ne voudrait pas répondre aux exigences du clan Alaba, qui réclamerait 20M€ par an. Un refus qui aurait suscité la colère de Zahavi, qui aurait alors évoqué la possibilité d’un départ libre en 2021, évoquant notamment le PSG et Manchester City. Cela serait donc tendu entre les Bavarois et David Alaba.

Le coup de gueule du Bayern Munich !