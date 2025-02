OM : «Ce n’est pas possible», De Zerbi se fait allumer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, l'OM a vécu une désillusion sur le terrain de l'AJ Auxerre en s'inclinant lourdement 3-0. Si la soirée a été marquée par l'expulsion de Derek Cornelius jugée abusive par les Marseillais, la prestation des hommes de Roberto De Zerbi n'a pas convaincu grand monde, à commencer par Pierre Ménès. L'ancien consultant sportif garde un œil avisé sur l'actualité du football français.

Dauphin du PSG, l'OM avait l'occasion de se rapprocher légèrement au classement face à Auxerre. Mais le club a encore surpris les Phocéens, comme c'était le cas lors de la phase aller au Vélodrome. La déroute est difficile à avaler pour les Marseillais mais c'est la stratégie menée par Roberto De Zerbi qui est menée. Pierre Ménès n'a pas hésité à critiquer le plan de jeu de l'Italien.

OM : La grande surprise préparée par De Zerbi

OM : La grande surprise préparée par De Zerbi

L'OM échoue encore une fois

Vaincus 3-1 à domicile par Auxerre en novembre dernier, les Marseillais n'ont pas réussi à déjouer les plans de cette équipe qui fait vraiment office de cauchemar pour eux cette saison. L'OM devra afficher un autre visage rapidement pour la fin de la saison. « Ce n’est pas possible cette composition d’équipe. Tu vois que l’équipe en face va t’attendre, ils ne faisaient pas le pressing, ils attendaient les Marseillais. Donc je ne comprends pas ce dispositif, il aurait dû mettre une équipe plus compétitive. On a vu le mauvais visage de l’OM de De Zerbi » commente Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

L'OM crie au scandale

Au-delà de cette défaite qui n'arrange pas ses affaires, l'OM a vivement réagi à l'exclusion du terrain de Derek Cornelius à l'heure de jeu. Les dirigeants marseillais n'ont pas manqué d'exprimer leur colère à la suite de la décision de l'arbitre Jérémy Stinat. Pablo Longoria est entré dans une colère noire à la fin de la rencontre et beaucoup estiment que le club a été lésé.