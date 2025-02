OM : En pleine polémique, l'arbitre sort enfin du silence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lourdement battu sur la pelouse d’Auxerre samedi soir (3-0), l’OM a franchi une nouvelle étape dans son conflit avec l’arbitrage français. Pablo Longoria a même évoqué de la corruption pour dénoncer ce qu’il considère comme plusieurs erreurs de Jérémy Stinat, arbitre de cette rencontre et qui n’a pas souhaité faire de commentaires sur le sujet.

Pablo Longoria a laissé éclater sa colère samedi soir. L’OM s’est largement incliné face à Auxerre (3-0) et son président a contesté plusieurs décisions arbitrales de Jérémy Stinat, avec qui les relations n’étaient pas au beau fixe puisqu’il est directement impliqué dans la suspension de Medhi Benatia, intervenue après la réception du LOSC en Coupe de France le mois dernier.

La réaction de Stinat

« C’est un scandale », a lancé Pablo Longoria dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps. « C’est de la corruption ! » Comme indiqué par RMC Sport, Jérémy Stinat était le dernier à quitter le stade d’Auxerre et n’a pas souhaité s'épancher sur le sujet : « Je n’ai rien à dire », s’est-il contenté de répondre.

Le SAFE monte au créneau

Olivier Lamarre, porte-parole du Syndicat des Arbitres du Football d'Élite, a en revanche pris la parole au lendemain de cette rencontre dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC : « On met en danger les collègues arbitres et plus globalement tous les arbitres français, y compris de districts. On les jette en pâture. C’est aussi attaquer le football et ses valeurs. Remettre en cause leur probité, c'est grave », a-t-il notamment déclaré.