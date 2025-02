OM : 14 blessés, le terrible bilan !

Arnaud De Kanel

Soirée sous haute tension samedi du côté de l'Abbé-Deschamps. Alors que l'OM s'est incliné face à l'AJ Auxerre, joueurs et dirigeants étaient furieux après l'arbitrage. L'atmosphère était électrique en Bourgogne puisqu'avant le coup d'envoi, des rixes ont même éclaté. La Préfecture a donné le bilan en fin de soirée et il fait état de 14 blessés.

Samedi cauchemardesque pour l'OM à Auxerre. En déplacement sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps, les hommes de Roberto De Zerbi ont été corrigés (3-0) et pourraient voir l'OGC Nice revenir à trois points ce dimanche. De plus, certains joueurs et dirigeants risquent une lourde suspension puisqu'ils s'en sont pris à l'arbitrage, signe du soirée sous haute tension qui avait mal très débutée.

Des rixes éclatent

Au total, 900 supporters de l'OM avaient fait le déplacement selon La Provence. Et avant le coup d'envoi, des échauffourées ont éclaté aux abords de l'enceinte, faisant de nombreux blessés...

14 blessés dans les rixes

Samedi soir, la Préfecture a communiqué sur les rixes entre supporters de l'OM et de l'AJA, indiquant à l'AFP qu'il y avait « parfois une volonté d'en découdre, avec des supporters encagoulés, notamment marseillais. » 14 blessés ont été recensés, deux d'entre-eux ont fini à l'hôpital. Une soirée à oublier en tout point.