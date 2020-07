Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier échec à 35M€ pour Leonardo

Publié le 31 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Intéressé par une arrivée de Matheus Cunha au PSG, Leonardo aurait toutefois reçu une première réponse négative pour le Brésilien du Hertha Berlin.

Avec le départ d’Edinson Cavani et prochainement celui d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG pourrait bien avoir besoin de se renforcer offensivement. D’ailleurs, Leonardo agirait en ce sens ces derniers jours. C’est ainsi qu’un intérêt pour Matheus Cunha a notamment été révélé. A 21 ans, le Brésilien évolue actuellement du côté du Hertha Berlin. Au fil des jours, ce dossier semble prendre de l’ampleur et après seulement quelques mois du côté de la capitale allemande, Cunha pourrait donc filer vers le PSG. Toutefois, Leonardo pourrait bien avoir du mal à arriver à ses fins.

35M€, ce n’est pas suffisant !