Mercato - PSG : Leonardo a reçu une réponse dans ce dossier chaud !

Publié le 30 juillet 2020 à 12h15 par La rédaction

Annoncé le viseur du PSG pour renforcer l’attaque de Thomas Tuchel, orpheline d’Edinson Cavani depuis quelques semaines, Matheus Cunha pourrait bien rester en Allemagne la saison prochaine !

Après 7 saisons de bons et loyaux services, Edinson Cavani a quitté le Paris Saint-Germain le 30 juin dernier, libre de tout contrat. De plus, Eric-Maxim Choupo-Moting ne portera plus les couleurs du club de la capitale dans quelques semaines. Après s’être attaché de manière définitive les services de Mauro Icardi, Leonardo serait toujours à la recherche d’un buteur. L’attaquant brésilien Matheus Cunha serait alors dans les petits papiers du directeur sportif du PSG. Après que Leonardo est approché le Hertha Berlin, le club allemand a donné une réponse clair sur un éventuel transfert !

Cunha invendable !