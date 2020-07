Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait validé une piste offensive de Leonardo !

Publié le 29 juillet 2020 à 11h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis quelques jours, Matheus Cunha plairait particulièrement à Neymar.

Le PSG va-t-il accueillir un nouveau brésilien durant le mercato estival ? Depuis quelques jours, RMC Sport , Globo Esporte et Kicker avancent que le PSG aurait coché le nom de Matheus Cunha en vue de la saison prochaine. À 21 ans, l'attaquant pourrait alors remplacer numériquement Edinson Cavani à peine quelques mois après son arrivée au Hertha Berlin lors du dernier mercato hivernal. Un intérêt de nouveau confirmé par la presse allemande ce mercredi, qui ajoute un détail qui pourrait avoir son importance.

Neymar favorable à la venue de Matheus Cunha ?