Mercato - OM : Thauvin vers un transfert à 20M€ ?

Publié le 31 juillet 2020 à 11h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin n'aurait pas reçu de proposition de prolongation de la part de la direction de l'OM. Ses prétendants seraient prêts à en profiter et envisageraient de passer à l'attaque à la fin du mois de septembre avec des offres aux alentours de 15-20M€.

Florian Thauvin vit-il ses derniers mois à l'OM ? En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, l'attaquant français de 27 ans pourrait faire ses valises dès cet été. Et pourtant, la tendance ne semblait pas du tout être à un départ ces derniers jours. Pour ne pas céder gratuitement Florian Thauvin dans un an, l'OM pourrait finalement se résoudre à le vendre lors de cette fenêtre de transferts. D'autant qu'elle ne ferait pas les efforts nécessaires pour le prolonger. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'OM n'avait encore rien proposé à Florian Thauvin au mois de mars. Et d'après les indiscrétions de ce vendredi de L'Equipe , la direction phocéenne n'aurait toujours rien entrepris pour étendre le bail de son numéro 27. Conscients de la situation, plusieurs clubs seraient prêts à en profiter.

Des assauts à 15-20M€ fin septembre pour Florian Thauvin ?