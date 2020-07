Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Florian Thauvin totalement relancé ?

Publié le 31 juillet 2020 à 9h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Florian Thauvin, engagé jusqu'en juin 2021, n'a pas reçu la moindre proposition de contrat de la part de l'OM. Et alors qu'il semblait parti pour rester, l'international français pourrait finalement se rapprocher d'un départ.

En fin de contrat en juin 2021 avec l'OM, Florian Thauvin serait dans le flou total quant à son avenir. S'il ne paraphait pas un nouveau bail très prochainement, l'ailier français pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'OM n'avait pas proposé la moindre offre de prolongation à Florian Thauvin. Selon nos informations, il n'y avait même pas eu l'ébauche d'une discussion avant le mois de mars. Et le joueur, qui a déjà affiché son envie de rester au club cette saison, semblait donc parti pour se diriger vers un départ libre dans un an.

Florian Thauvin suivi de près en Europe ?