Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message positif d’une star !

Publié le 31 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone qui rêverait de son retour depuis un an, Neymar a lâché un nouvel indice qui paraît très favorable quant à son avenir au PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar se projette-t-il sur le long terme dans ce projet, lui qui était pourtant tout proche de claquer la porte du Parc des Princes pour retourner au FC Barcelone l’été dernier ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé le 16 juillet dernier, l’attaquant brésilien n’a jamais été autant épanoui qu’en ce moment au PSG depuis son arrivée en 2017, et cette atmosphère devrait faciliter la tâche de Leonardo pour prolonger Neymar. D’ailleurs, cette tendance semble se confirmer dans les paroles du numéro 10…

« Bien sûr que je suis heureux »