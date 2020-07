Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Choupo-Moting annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 31 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

Le père et agent d’Eric Maxim Choupo-Moting estime qu’il est « difficile » de parler de l’avenir de son fils pour le moment, lui qui verra son contrat avec le PSG expirer après la Ligue des Champions.

En fin de contrat, Eric Maxim Choupo-Moting a finalement son contrat avec le PSG de quelques semaines pour pouvoir disputer les derniers matchs de la saison en Ligue des Champions. Le Camerounais avait d’ailleurs dévoilé ses ambitions pour les prochaines semaines. Mais à l’issue de son contrat, l’attaquant parisien sera libre et un nouveau chapitre devrait donc s'ouvrir dans sa carrière. A quoi faut-il donc s'attendre ? Le clan Choupo-Moting se montre prudent.

« C'est difficile que je vous dise quelque chose maintenant »