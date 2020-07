Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça envisage toujours un plan XXL pour Neymar !

Publié le 31 juillet 2020 à 4h00 par T.M.

En Espagne, on refuse visiblement d’abandonner l’idée d’un retour de Neymar au FC Barcelone. Et pour y arriver, le club catalan verrait toujours les choses en grand.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Neymar est plus heureux que jamais aujourd’hui au PSG. Un contexte qui pourrait finalement sceller l’avenir du Brésilien avec le club de la capitale. En effet, sous contrat jusqu’en 2022, le Brésilien serait désormais enclin à envisager une prolongation de contrat. De quoi éteindre les rêves de certains à propos d’un retour au FC Barcelone ? En Espagne, l’espoir de retrouver l’international auriverde est mince, surtout avec le contexte actuel, mais la flamme n’est toujours pas éteinte. Et ce mercredi, la Cadena Ser a remis un peu plus d’huile sur le feu dans ce dossier Neymar.

L’échange Griezmann-Neymar toujours possible !