Foot Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier casse-tête en vue pour Villas-Boas !

Publié le 31 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a déjà bouclé deux recrues en défense centrale en ce début de mercato estival, André Villas-Boas devrait faire face à un casse-tête s’il ne parvient pas à vendre Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara.

C’est un fait, l’OM s’est montré particulièrement actif en ce début de mercato estival. En plus du jeune milieu de terrain Pape Gueye qui est arrivé du Havre gratuitement, le club phocéen a également renforcé son secteur défensif en levant l’option d’achat prévue dans le prêt d’Alvaro Gonzalez, et en accueillant également Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund. Ces deux joueurs sont potentiellement appelés à composer la charnière centrale de l’OM la saison prochaine, mais pour cela, André Villas-Boas va devoir faire de la place…

Quelle défense pour l’OM ?

Car en effet, à ce jour, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara appartiennent toujours à l’OM. Malgré les convoitises dont ils font l’objet et principalement en Premier League, les deux défenseurs marseillais n’ont toujours pas trouvé preneur sur le marché. Et si, pour une raison ou pour une autre, l’OM ne parvenait pas à s’en séparer, Villas-Boas devrait donc trancher entre quatre éléments pour composer sa charnière centrale.