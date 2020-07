Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar relancé par… Arthur Melo ?

Publié le 30 juillet 2020 à 22h15 par T.M.

Selon certains, Neymar garderait toujours en tête un possible retour au FC Barcelone. Toutefois, avec ce qui se passe actuellement en Catalogne autour d’Arthur Melo pourrait bien avoir une importance. Explications.

Compte tenu du contexte actuel, Neymar n’aurait que très peu de chances de retourner au FC Barcelone cet été. En effet, avec des caisses vides, le club catalan apparait dans l’incapacité d’assumer une telle opération. D’ailleurs, il se pourrait que le Brésilien finisse par prolonger avec le PSG, étant plus heureux que jamais dans la capitale comme vous l’a révélé Le 10 Sport. Néanmoins, de l’autre côté des Pyrénées, on entretient toujours l’espoir d’un retour de Neymar au Barça. Ce jeudi, la Cadena Ser a d’ailleurs assuré qu’au Barça on pensait toujours à proposer Antoine Griezmann pour convaincre le PSG de lâcher le joueur de 28 ans. Toutefois, il se pourrait bien que le principal intéressé soit finalement refroidi à l’idée de revenir au Camp Nou…

Le cas Arthur regretté par Neymar