Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un énorme coup avec… Ousmane Dembélé ?

Publié le 31 juillet 2020 à 11h45 par D.M.

Le FC Barcelone ne serait pas opposé à un départ d’Ousmane Dembélé lors de ce mercato estival. Plusieurs clubs seraient venus aux renseignements à l’instar du Bayern Munich ou encore du PSG.

« Dembélé ? Il n'a pas eu de chance avec les blessures. Nous verrons comment il évoluera à six mois après de son opération. Je suis très heureux, il est très jeune, il a beaucoup de talent et il explosera au Barça quand il n’aura plus de blessures » déclarait le président du Barça Josep Maria Bartomeu dans un entretien à Mundo Deportivo le 26 juillet dernier. Pourtant, l’avenir d’Ousmane Dembélé ne serait pas gravé dans le marbre. Les multiples blessures de l’international français lasseraient les dirigeants du FC Barcelone. L’ailier de 23 ans a par ailleurs vu cette année l’émergence d’Ansu Fati qui pourrait prendre une place plus importante la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2022, Ousmane Dembélé aurait perdu du crédit auprès de ses dirigeants et un départ cet été serait loin d’être exclu.

Le PSG s’est renseigné sur la situation de Dembélé