Mercato - Real Madrid : Tout est déjà réglé pour l'avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 31 juillet 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos n'est pas encore totalement fixé pour son avenir. Alors que Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont clairement affiché leur désir de continuer leur aventure avec leur capitaine, ce dernier devrait prolonger son contrat d'au moins une saison.

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos voit son avenir être remis en question. Pour ne pas voir son capitaine prendre le large gratuitement, le Real Madrid pourrait décider de le vendre lors du mercato estival s'il ne prolongeait pas dans les prochaines semaines. Interrogé sur l'avenir de Sergio Ramos, Florentino Pérez a fait passer un message rassurant et écarté l'idée d'un départ de son défenseur de 34 ans. « Je suis sûr que (Sergio) Ramos terminera sa carrière au Real Madrid. Même si nous en parlons, cela ne changera pas, alors que tout le monde reste tranquille. Il est plus qu’un capitaine. Il a dirigé l’équipe avec un formidable leadership » , avait-t-il expliqué il y a une quinzaine de jours. Dans la foulée, Sergio Ramos avait répondu à son président.

«Quoi que veuille le président, je suis ravi, j’aimerais terminer ma carrière ici»

Dans des propos rapportés par AS , Sergio Ramos a jugé fidélité au Real Madrid et affirmé qu'il était à la disposition de Florentino Pérez. « Quoi que veuille le président, je suis ravi, j’aimerais terminer ma carrière ici. Je ne pense pas qu’il y aura de problèmes de ma part ou de celle du président » . Une sortie qui a dû faire plaisir à Zinedine Zidane, qui compte plus que tout sur son capitaine Sergio Ramos. « C'est notre capitaine, notre leader. Le moteur de l'équipe, c'est lui. Chacun d'entre nous apporte quelque chose, mais il est le capitaine. Nous avons quatre capitaines avec Marcelo, Varane et Benzema, mais Sergio est notre référence. Mais c'est la référence de tout le monde. Chaque Madridista se sent représenté par Sergio Ramos, dans tous les sens » , a déclaré le coach du Real Madrid en conférence de presse après le sacre en Liga. Alors que Sergio Ramos, Florentino Pérez et Zinedine Zidane veulent poursuivre leur cohabitation à la Maison-Blanche , l'international espagnol serait plus que jamais parti pour étendre son bail.

Une prolongation d'au moins une année pour Sergio Ramos ?