Mercato - Barcelone : L’Inter est déterminé à frapper un grand coup avec Messi !

31 juillet 2020

Depuis quelques semaines, l’Inter Milan s’est mis en tête de réaliser un des rêves les plus fous de l’histoire du football : sortir Lionel Messi de son cocon barcelonais. Cependant, si ce dossier s’annonçait plus que compliqué sur le plan financer, les Nerazzuri sont déterminés à frapper un grand coup…

Lionel Messi n’a pas mâché ses mots après la défaite en Liga face à Osasuna, synonyme de titre pour le Real Madrid. Selon la Pulga , il y a un problème au sein du FC Barcelone ; un problème bien plus profond que des mauvais résultats. Il n’en faudra pas plus pour que la presse italienne se mette à rêver : et si Messi quittait Barcelone ? Plusieurs informations venues d’Italie font état d’un pari fou mené par l’Inter Milan : recruter Lionel Messi. Pourtant ce dossier s’annonce plus que compliqué…

Un dossier financièrement impossible à mener

En effet, d’après les dernières informations de la presse italienne et de la presse espagnole, Lionel Messi aurait pour le moment bloqué toute négociation pour sa prolongation de contrat. Cependant, ce dossier s’annonce compliqué à mener pour l’Inter Milan. Outre un transfert qui pourrait largement dépasser les 200M€, la question du salaire de la Pulga posera forcément problème aux dirigeants de l’Inter, qui devront lui garantir un salaire au moins égal à celui que touche l’ailier de poche argentin au Barça, soit environ 50M€ par an. Une somme stratosphérique que les Nerazzuri ne peuvent tout simplement pas aligner pour le moment, notamment en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Tout récemment, le président du Barça Josep Maria Bartomeu déclarait pour la RAC1 : « Il a un contrat jusqu'en juin 2021. Normalement, nous ne l'expliquons pas, mais nous avons l'obligation de prolonger Messi. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est pourquoi nous devons le prolonger. J'ai parlé avec Messi dimanche. Je suis un président qui aime parler avec les joueurs. C'est normal de le faire et il y a de nombreux sujets à évoquer. Oui je suis tranqulle, Leo l'a déjà dit à plusieurs reprises, il veut prendre sa retraite au Barça et je n'ai aucun doute qu'il le fera ». Cependant, les propriétaires milanais souhaitent le voir débarquer coûte que coûte…

Suning fait une fixette ?