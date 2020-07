Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho aurait un plan pour le départ de Tanguy Ndombele !

Publié le 31 juillet 2020 à 12h15 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes du PSG ces dernières semaines, Tanguy Ndombele pourrait quitter Tottenham cet été. Toutefois, le club anglais aurait un plan en tête bien précis pour l’international français.

Cet été, Leonardo a de multiples chantiers à mener à bien afin de renforcer le PSG. Le directeur sportif du club parisien serait à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour renforcer l’entrejeu du club de la capitale. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines comme Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma, Milinkovic-Savic de la Lazio et Ismael Bennacer de l’AC Milan. Toutefois, une autre piste du PSG avait aussi été évoquée ces dernières semaines en la personne de Tanguy Ndombele, milieu de Tottenham. Le Français n’est plus en odeur de sainteté avec les Spurs et pourrait quitter le club anglais cet été. Le Bayern Munich est aussi en course dans ce dossier comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport. Cependant, Tottenham et José Mourinho auraient un plan en tête bien précis pour Ndombele…

Ndombele comme monnaie d’échange ?