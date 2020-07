Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Chelsea se tient prêt à dégainer une offre !

Publié le 31 juillet 2020 à 9h00 par T.M.

Sur les tablettes de Chelsea, Mike Maignan (LOSC) est la priorité de recrutement des Blues si Kepa Arrizabalaga s’en va.

Après deux très belles saisons du côté du LOSC, Mike Maignan a confirmé son potentiel et sa progression au plus haut-niveau. Des performances qui ont tapé dans l’œil des clubs étrangers, à commencer par l’Angleterre. Comme révélé par le10sport.com, le gardien de but de l’équipe de France est chassé par Tottenham et Chelsea. Si ces deux géants de Premier League n’ont pas encore dégainé d’offre, les deux se tiennent prêts à dégainer. Notamment Chelsea.

Arrizabalaga sur le départ

José Mourinho apprécie beaucoup Mike Maignan et envisage sa venue pour succéder à Hugo Lloris. Mais pour l’heure, Lloris est toujours là et ne semble pas décidé à partir cet été. En revanche, Chelsea a planifié le départ de Kepa Arrizabalaga. Et dès que l’Espagnol sera parti, Maignan sera la grande priorité des Blues. Le LOSC le sait, le joueur aussi. Mais pour l’heure, la place n’est pas libre. Alors il faut attendre.