Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie enfin identifiée pour Coutinho ?

Publié le 31 juillet 2020 à 8h30 par La rédaction

Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté du Bayern Munich, Philippe Coutinho ne sera pas conservé par les dirigeants bavarois. Indésirable au FC Barcelone, l’international brésilien pourrait bien avoir trouvé une porte de sortie…

Philippe Coutinho est toujours dans l’incertitude concernant son avenir. Prêté tout au long de la saison au Bayern Munich, l’international brésilien réalise une saison correcte en Allemagne. Avec 9 buts et 8 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues, l’ailier du FC Barcelone s’est totalement relancé suite à une saison plus que compliquée au Barça. Indésirable en Catalogne, qu’il doit rallier une fois la saison terminée, Coutinho chercherait une porte de sortie en Premier League, et elle pourrait rapidement être trouvée…

Arsenal et le Barça négocient