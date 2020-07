Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’est pas chaud pour cette opération colossale !

Publié le 31 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le FC Barcelone cherche à se débarrasser de Philippe Coutinho, il a dernièrement été question d’un échange avec Arsenal et Matteo Guendouzi. Une opération qui ne ravirait finalement pas les Catalans. Explications.

D’ici quelques semaines, Philippe Coutinho retournera au FC Barcelone après un prêt d’une saison au Bayern Munich. Toutefois, en Catalogne, on ne compte toujours sur le Brésilien, qui a été prié de se trouver un point de chute. Les regards se tourneraient notamment vers la Premier League, où on serait en mesure de répondre aux exigences du Barça, mais aussi celles de Coutinho. L’une des options mènent notamment à Arsenal. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Mikel Arteta apprécie grandement l’ancien joueur de Liverpool. Mais reste encore à trouver la bonne solution entre les deux clubs…

Un échange avec Guendouzi ?