Mercato - Barcelone : Le départ de Philippe Coutinho est toujours à l’arrêt !

Publié le 31 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Espérant notamment envoyer Philippe Coutinho en Premier League, le FC Barcelone n'aurait aucune offre entre les mains pour le moment.

Philippe Coutinho (28 ans) ne faisait pas partie des plans du FC Barcelone cette saison. Pour cette raison, le club catalan avait décidé de prêter le Brésilien au Bayern Munich avec option d’achat. Mais les Allemands n’ont finalement pas souhaité lever cette clause. L’ancien de Liverpool sera alors de retour au Barça cet été mais pourrait faire ses bagages très rapidement. Et c’est le championnat anglais que Philippe Coutinho privilégierait. Mais pour le moment, tout serait au ralenti, même à l'arrêt total...

Aucune offre pour Coutinho