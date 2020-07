Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce départ qui a énormément déçu Leonardo !

Publié le 30 juillet 2020 à 23h15 par La rédaction

Formé pendant 8 ans au PSG, Moussa Dembélé avait rejoint Fulham pour signer son premier contrat professionnel. Un départ qui a attristé Leonardo.

Le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique Lyonnais en finale de Coupe de la ligue vendredi soir. L’occasion pour les Parisiens de croiser le chemin d’un ancien titi parisien : Moussa Dembélé (24 ans). En effet, l’attaquant lyonnais a fréquenté le centre de formation du PSG entre 2004 et 2012. Mais il n’a jamais joué avec l’équipe première parisienne et a préféré signer son premier contrat professionnel à Fulham en 2013. À cette époque, Leonardo était déjà directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et le départ de Moussa Dembélé l’avait profondément touché…

« Il avait l’air très déçu »