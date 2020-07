Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Tottenham et Chelsea pour Mike Maignan, mais…

Publié le 2 juillet 2020 à 11h00 par Alexis Bernard

Courtisé en Angleterre, Mike Maignan plaît tout particulièrement à Tottenham et Chelsea. Mais pour le moment, le LOSC n’a reçu aucune offre.

Après avoir reçu de très belles offres durant l’été 2019, le LOSC sait que les choses peuvent aller très vite pour Mike Maignan. Le gardien de but des Dogues, et de l’équipe de France, intéresse un peu partout en Europe. Et après une nouvelle saison pleine, il peut clairement envisager de relever un nouveau challenge, hors de France. A commencer par l’Angleterre, qui lui fait les yeux doux.

Pas encore d’offre