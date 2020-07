Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez et Galtier doivent gérer une révolution !

Publié le 31 juillet 2020 à 13h30 par La rédaction

Alors que le dossier Victor Osimhen devrait être bouclé officiellement dans la journée, le LOSC connaît donc une nouvelle vague de départs, mais aussi d’arrivée dans son effectif après la saison dernière. Gérard Lopez et Christophe Galtier doivent donc désormais gérer une véritable révolution de l’effectif lillois…

Le LOSC renouvelle son effectif en ce mercato estival 2020. Après une saison plutôt réussie en Ligue 1 et une belle 4e place obtenue derrière l’OM et le Stade Rennais, les Dogues se sont à nouveau qualifiés pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Cependant, sans Ligue des Champions et avec le nouveau modèle économique lillois mis en place par Gérard Lopez, les lillois pourraient perdre bon nombre de joueurs cet été. Une révolution se prépare au LOSC, et Christophe Galtier va devoir faire avec pour cette nouvelle saison…

Osimhen, Gabriel et Maignan sur le départ ?

Ainsi, comme révélé par le10sport.com , Victor Osimhen doit s’engager avec le LOSC pour un transfert avoisinant les 80M€. Un contrat de 5 ans lui a été proposé, et l’annonce officielle ne devrait plus tarder désormais. Un joli coup réalisé par Gérard Lopez, qui garantit ainsi une belle plus-value sur un joueur acheté à Charleroi l’été dernier contre 14M€. Également sur le départ et courtisé par le PSG, Everton ou encore Naples, Gabriel Magalhaes devrait lui aussi faire ses valises pour le grand départ. Acheté 3M€ par les dirigeants lillois en 2017, il pourrait bien rapporter 35M€ cet été, et avec cette vente couplée à celle d’Osimhen, le LOSC remplirait ses caisses avec 105M€ grâce à ces deux départs. Comme révélé par le10sport.com , Mike Maignan fera l’objet d’une offre de la part de Chelsea assez rapidement, les Blues ayant planifié le départ de Kepa Arrizabalaga. Tottenham serait également sur le coup, mais Frank Lampard semble avoir une longueur d’avance…

Plusieurs arrivées déjà programmées