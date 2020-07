Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier passe à l’attaque pour le successeur d’Osimhen !

Publié le 31 juillet 2020 à 12h45 par La rédaction

À la recherche du successeur de Victor Osimhen, le LOSC ciblé Jonathan David de La Gantoise. Et le club nordiste aurait formulé une belle offre dans ce dossier.

Ce n’est plus qu’une question d’heures. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé depuis plusieurs semaines, Victor Osimhen va s’engager avec Naples contre un chèque de 80 M€. Un joli coup pour le LOSC qui s’active afin de trouver son remplaçant. Parmi les pistes étudiées, deux sont particulièrement avancées. À savoir Alfredo Morelos des Rangers et Jonathan David de la Gantoise. Gérard Lopez avait par ailleurs confirmé la piste de l'attaquant canadien au micro de RMC Sport récemment : « C’est un joueur qui nous plaît beaucoup, que Luis (Campos, conseiller sportif) et ses équipes connaissent très bien. Et qui, en plus, a eu le courage de déclarer dans la presse où il voulait jouer. Ce que tout le monde ne fait pas. J’ai énormément de respect pour cela ». Ainsi, Jonathan David est bien la priorité comme révélé en exclusivité dans le 10sport, et le LOSC aurait accéléré afin de finaliser l’arrivée de l’attaquant canadien...

Une offre à 30 M€ sans bonus pour David