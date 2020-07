Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal XXL en préparation pour Lautaro Martinez ?

Publié le 31 juillet 2020 à 12h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone ne lâcherait rien dans le dossier Lautaro Martinez et pourrait revenir à la charge une fois la saison terminée. L’Inter demanderait 80M€, mais aussi les services d’un joueur catalan. Samuel Umtiti, qui ne rentre plus dans les plans de Quique Setién pourrait être inclus dans la transaction.

C’est un feuilleton qui dure maintenant depuis plusieurs mois et qui comporte de nombreux épisodes et de multiples péripéties. Afin de préparer la succession de Luis Suarez (33 ans), le FC Barcelone voudrait s’attacher les services de Lautaro Martinez, auteur de 19 buts cette saison. Toutefois, les dirigeants de l’Inter ont indiqué à plusieurs reprises que l’attaquant argentin n’avait pas exprimé son souhait de partir cet été. Aussi, la crise sanitaire a entraîné l’arrêt des compétitions ce qui a profondément impacté les finances du FC Barcelone. Ainsi, la clause libératoire de Lautaro Martinez fixée à 111M€ s’est longtemps présenté comme un obstacle majeur à ce transfert. Une clause qui a expiré le 7 juillet dernier. De quoi faire les affaires du club catalan ? Pas forcément.

L'inter veut sécuriser l'avenir de Lautaro Martinez

L’Inter ne voudrait pas laisser filer aussi facilement son attaquant et serait prêt à lui proposer un nouveau contrat. Interrogé sur l’avenir de Lautaro Martinez le 23 juillet dernier, l’administrateur délégué du club nerazzurro Bepe Marotta avait indiqué que l’Argentin pourrait rallonger son bail jusqu’en 2023 : « L'opération renouvellement touche plusieurs joueurs, et notamment les plus jeunes avec qui le club veut être lié pendant longtemps. L'un d'eux est Lautaro (Martinez). Nous allons le faire très calmement. Il est heureux de porter le maillot de l'Inter et nous sommes heureux de l'avoir. Nous allons le rencontrer, tout comme d'autres joueurs. » Selon les informations de Sport , les dirigeants intéristes attendraient la fin de la saison avant de rencontrer le joueur et son entourage, et évoquer son avenir. L’Inter pourrait lui proposer un nouveau contrat sans clause libératoire cette fois-ci. Une manière pour le club italien de négocier à sa guise une possible vente. Mais le FC Barcelone n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier et pourrait contrecarrer les plans des dirigeants milanais

Umtiti en échange de Lautaro Martinez ?